Копенгаген, 19 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Крупнейший скандинавский авиаперевозчик SAS был вынужден отменить 1700 рейсов, запланированных на сентябрь и октябрь, из-за летней забастовки пилотов. Об этом 19 августа написал датский отраслевой журнал Check-In.

Jhz94 Самолёт авиакомпании SAS

По сообщению издания, хотя летняя забастовка пилотов SAS завершилась через две недели, штатное расписание будет ограничено на несколько месяцев вперед. Изменения охватывают как направления в Европе, так и внутри скандинавских стран.

Менеджер по связям с общественностью SAS Александра Линдгрен Каукш заявила журналистам, что причина отмены рейсов кроется повышенном спросе и невыполненных обязательствах авиакомпании перед пассажирами.

«Но есть и задержки с поставками самолетов в SAS Link, что сказывается на нашей пропускной способности», — отметила она в интервью Check-In.