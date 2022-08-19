Джакарта, , 12:04 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями города Медан заявило, что по меньшей мере 6323 дома в Индонезии оказались затоплены, сообщает CNN Indonesia.

Стихийные бедствия в Индонезии (сс) Department of Foreign Affairs and Trade

«По данным регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями города Медан, есть несколько точек затопления, разбросанных по десяти районам», — заявил глава центра данных о стихийных бедствиях.

Со всей пострадавшей территории было зафиксировано, что было затоплено примерно 6323 дома, 7 религиозных сооружений, четыре школы, в том числе один участок дороги, пострадавший от наводнения.

В городе Медан и прилегающих районах идут дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что международное доверие и поддержка в выполнении различных важных функций ставят Индонезию на вершину мирового лидерства.

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