Воронеж, 19 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Режим ограничения посещения лесов в Воронежской области может быть продлён до 20 сентября. Соответствующий проект документа подготовлен управлением лесного хозяйства Воронежской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Согласно проекту приказа, до 20 сентября включительно, в целях соблюдения мер противопожарной безопасности, будет продлён запрет на въезд автомобилей на территорию лесов, за исключением дорог общего пользования, кроме специальных транспортных средств экстренных служб, а также машин организаций, проводящих работы по заготовке и вывозу древесины, уточнил РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа ГУ МЧС по Воронежской области сообщил об установлении чрезвычайной пожарной опасности в ряде районов области. 20 и 21 августа контролировать соблюдение запрета на посещение лесов будут с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ограничение посещения лесного фонда региона действует с 9 июля.

Добавим, что в ряде регионов центральной России в настоящее время бушуют природные пожары, особенно сложная обстановка в Рязанской и Владимирской областях.