Стокгольм, , 12:08 — REGNUM По мнению правительства Швеции, страна движется к рецессии. В то же время есть признаки того, что частные компании пользуются возможностью поднять цены больше, чем это оправдано инфляцией. Об этом 19 августа заявил на небольшой пресс-конференции глава министерства финансов Швеции Микаэль Дамберг.

Финансы Швеции Riksbank.se

«Мы должны вместе совладать экономикой», — призвал Дамберг.

В качестве примера недобросовестного поведения бизнеса Дамберг привел снижение налога на бензин и дизельное топливо.

«Мы оценили эффект и можем констатировать, что четверть сокращения не дошла до автовладельцев и потребителей, а попала в карманы топливных компаний», — сказал профильный министр.

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