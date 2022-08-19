Канберра, 19 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл (2015–2018 гг.) считает, что действия предыдущего главы федерального правительства Скотта Моррисона, присвоившего себе полномочия пяти федеральных министров, могли быть незаконными. Об этом он написал 19 августа у себя в Twitter.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Большинство людей критиковали секретные министерские назначения Скотта Моррисона, но говорили, что они были «законными». Так ли это? Назначения были сделаны для того, чтобы Моррисон мог осуществлять полномочия министров, за которыми он тайно следил», — говорится в твите Тёрнбулла.

«Может ли лицо осуществлять законные полномочия министра в соответствии с законом, если его назначение в это министерство является секретным? Разве наши фундаментальные демократические ценности не означают, что для того, чтобы человек мог осуществлять полномочия «министра», они должны быть публично провозглашены таковыми?» — задался вопросом бывший премьер-министр.