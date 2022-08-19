Белгород, , 11:37 — REGNUM Первые соревнования по оказанию экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях начались 19 августа в Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Межотраслевая и межрегиональная спартакиада собрала команды из Белгородской и Курской областей. Для участников моделируют различные ситуации, «пострадавших» играют студенты-медики. За работой каждой команды следят судьи.

В соревнованиях принимает участие 21 команда.