Москва, , 11:23 — REGNUM Российский рынок ипотеки нуждается в поддержке, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Ипотека Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в России с июня 2022 года два крупных банка начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке.

«Очень важно сегодня поддержать рынок ипотеки. Нужно ещё снижать ставки, субсидировать их в зависимости от рождённых детей», — отметил Топилин в своём телеграм-канале.

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