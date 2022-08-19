Канберра, 19 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Теневой казначей Австралия Ангус Тейлор, за деятельностью которого бывший премьер-министр Скотт Моррисон следил пристально, будучи тайно назначенным министром промышленности, сказал, что Моррисону нет необходимости извиняться за получение полномочий пяти федеральных министров в тайне от общественности. Об этом 19 августа сообщила радиостанция 2GB.

The White House Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Я не стал раздувать скандал из-за этого. У меня были очень хорошие рабочие отношения с премьер-министром. Если бы ему не нравилось то, что я делаю, он мог бы переубедить меня многими способами, но он никогда этого не делал. Это не должно отвлекать от растущей инфляции, процентных ставок и [и трудностей граждан] сводить концы с концами. Я боюсь, что это по-прежнему отвлекает от действительно важных вопросов… Совершенно необязательно [для него] извиняться», — заявил теневой казначей.

Тейлор также сказал, что он ясно дал понять, что не знал, что Моррисон получил тайные полномочия. Политик также обвинил правящих в Австралии лейбористов в «лицемерии» за то, что те хотят, чтобы Моррисон взять на себя ответственность за всё.