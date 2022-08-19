Канберра, 19 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей продолжает защищать бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в связи с его решением принести тайную присягу, чтобы получить полномочия пяти министров. Свою позицию второй человек в Либеральной партии изложила 19 августа в эфире радиостанции 2GB.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Лей также обратила внимание общественности и журналистов на тот факт, что многие из-за шума скандала упустили из виду то, что Мориссон, если и получил такие полномочия, никогда их не использовал. Более того, отметила Лей, министрам в бывшем правительстве под руководством Моррисона сообщили бы, если бы резервные министерские полномочия премьер-министра когда-либо были использованы.

Политик сказала, что Моррисон взял на себя дополнительные полномочия в чрезвычайно напряжённое время для правительства, в результате чего министры, в том числе и она, были измотаны.

«Рабочая нагрузка была чрезвычайной. Давление было необычайным. И это действительно были экстраординарные времена», — сказала она, вспомним первые месяцы пандемии коронавируса.