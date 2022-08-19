Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Погрузка нефти и продуктов из неё на железной дороге в пределах Санкт-Петербурга возросла за первые семь месяцев 2022 года в 11 раз. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ural-66 Вагон — цистерна для нефтепродуктов

В целом, погрузка на петербургском участке железных дорог России увеличилась на 16%. Как сообщают в пресс-службе, с января по июль 2022 года в Петербурге погрузили 3,4 млн тонн грузов, что превышает показатели этого же периода прошлого года.

Наибольший прирост отмечается в погрузке нефти, 55,6 тыс. тонн, рост в 11 раз. На втором месте погрузка удобрений — 52,5 тыс. тонн, погрузка возросла в пять раз. Далее лом чёрных металлов — 292,5 тыс. тонн, рост в 2,6 раз. Выросла и погрузка черных металлов и продуктов перемола, 378,2 тыс. тонн и 26,4 тыс. тонн соответственно, рост в 1,5 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что в июле на железной дороге Петербурга погрузка составила 530,2 тыс. тонн грузов. Относительно июля 2021 года прирост составил 19,5%.