Москва, 19 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует согласовать коллективные меры, направленные на защиту от катастроф. Об этом глава МЧС России Александр Куренков заявил на 13-м заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

По его словам, только кажется, что чрезвычайные ведомства играют в ОДКБ второстепенную роль, но это не так. Любой кризис, вызванный военными действиями или конфликтом внутри страны, означает угрозу масштабных техногенных и гуманитарный катастроф. В одиночку государствам тяжело с ними справиться.

«От государств — членов ОДКБ требуется принятие согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран, в том числе от природных и техногенных катастроф», — сказал Куренков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куренков предложил закрепить в должностных инструкциях для муниципальных чиновников обязанность реагировать на прогнозы чрезвычайных ситуаций.

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