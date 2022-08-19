Власти Таиланда назвали число туристов, посетивших страну с начала года
Бангкок, 19 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Таиланд с начала 2022 года посетили 3,78 млн туристов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя целевой группы таиландского правительственной по коронавирусу Тависина Висануйотина.
Их приезд принес стране 176 млрд бат ($4,93 млрд). Поток туристов шел в основном из Малайзии, Индии и Сингапура. В 2021 году из-за пандемии коронавируса в королевстве побывало крайне низкое число путешественников — около 428 тысяч.
При этом рекорд по количеству побывавших в Таиланде туристов был достигнут в 2019 году. Тогда в страну въехало 40 млн иностранцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа агентство Mehr News иранский министр культурного наследия, ремесел и туризма Эззатолла Заргами заявил, что за 11 месяцев Иран посетили более 2,9 млн иностранных туристов.