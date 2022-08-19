Кишинёв, , 09:27 — REGNUM Оппозиционные партии Молдавии напрасно рассчитывают на досрочные выборы, так как их не санкционирует Запад. Об этом на телеканале TVC21 заявил политолог Дмитрий Чубашенко.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Не будет никаких досрочных выборов. Во-первых, потому что их внешние партнеры не разрешат проводить такие выборы», — сказал Чубашенко.

По его мнению, руководство республики не будет обращать внимания на требования жителей, а будет следовать указаниям тех, от кого получают деньги. Политолог отметил, что западные кураторы получили реальную власть в Молдавии и не будут это менять.

Напомним, ранее лидеры Партии социалистов Молдавии и «Шор» Игорь Додон и Илан Шор призывали к сносу власти в стране. Они и их соратники заявляют, что скоро будут досрочные парламентские и президентские выборы. Оппозиция постоянно выводит сторонников на акции протеста.

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