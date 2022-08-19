Москва, 19 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В июне 2022 года жители России разметили на депозитах в зарубежных банках 266,1 млрд рублей ($4,65 млрд при среднем курсе в июне 57,2 рубля за американский доллар), что стало рекордным объемом для вкладов в иностранной валюте с начала 2018 года. Соответствующие данные 19 августа обнародованы на сайте Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

При этом указывается, что в мае 2022 года жители РФ разметили в зарубежных банках 99,6 млрд рублей. Также в статистике регулятора самые ранние данные приводятся за 2018 год, в результате чего показатели июня 2022 года стали рекордными.

Также из этих данных следует, что в феврале 2022 года российские граждане разметили в иностранных банках 331,6 млрд рублей, однако на тот месяц средний курс составлял 77,2 рубля американский доллар, и потому эта сумма составляла $4,3 млрд.

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