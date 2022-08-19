Будапешт, , 08:50 — REGNUM Венгерский «Ференцварош» одержал победу над ирландским «Шемрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 4:0.

Станислав Черчесов Twitter.com/StasCherchesov

В составе «Ференцвароша» дубль оформил нападающий Адама Траоре. Ещё по голу забили полузащитник Карлос Ауски и защитник Эльдар Цивич.

Ответный матч пройдёт 25 августа в Дублине.

Напомним, ранее «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, проиграл в квалификации Лиги чемпионов азербайджанскому «Карабаху» и выбыл в Лигу Европы.

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