Будапешт, 19 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Венгерский «Ференцварош» одержал победу над ирландским «Шемрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 4:0.

Twitter.com/StasCherchesov Станислав Черчесов

В составе «Ференцвароша» дубль оформил нападающий Адама Траоре. Ещё по голу забили полузащитник Карлос Ауски и защитник Эльдар Цивич.

Ответный матч пройдёт 25 августа в Дублине.

Напомним, ранее «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, проиграл в квалификации Лиги чемпионов азербайджанскому «Карабаху» и выбыл в Лигу Европы.