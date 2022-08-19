Москва, 19 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации в июне 2022 года вывели за рубеж в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов США. Это рекордный показатель с 2018 года, передаёт 19 августа РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

Деньги перевод

По данным Банка России об операциях домохозяйств и расчётов, в июне российские граждане разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. при среднем курсе 57,2 руб. за доллар.

По сравнению с маем объем операций с иностранными банками увеличился более чем втрое — $1,5 млрд. Всего, по данным на 1 июля, граждане РФ хранили в банках за рубежом 2,29 трлн руб., или 44,7 млрд долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 8 июня повысил месячный лимит переводов россиянами на свои зарубежные счета с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

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