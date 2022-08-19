Загреб, , 08:42 — REGNUM Хорватия инвестирует €180 млн в строительство нового газопровода и более чем в два раза увеличит мощность своего терминала сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения собственных потребностей в голубом топливе, сообщило государственное информационное агентство Hina.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоимость нового газопровод оценивается в €155 млн. Он соединит города Злобин и Босильево на северо-западе страны. Мощность терминала СПГ на острове Крк, который начал работу в январе 2021 года, увеличится с 2,6 млрд кубометров до 6,1 млрд кубометров газа в год.

Сроки реализации проекта не уточняются. В правительстве также отметили, что для финансирования работ планируют использовать средства из государственного бюджета и из фондов ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил о том, что взял кредит на сумму 4,8 млрд злотых (более €1 млрд) для закупки в отопительный период природного газа на фоне отсутствия поставок голубого топлива из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Польский концерн PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России