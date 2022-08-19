Цинциннати, США, 19 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США). Встреча продлилась 2 часа 57 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 7 брейков.

В четвертьфинале Томлянович сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.