Рига, , 08:18 — REGNUM Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что тренер сборной Латвии Виктор Игнатьев работает в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

Как сообщил латвийский телеканал TV3, в контрольном матче между клубами КХЛ «Подольский Витязь» и пекинским «Куньлунь Ред Стар» на скамейке китайского клуба находился человек, который, по мнению экспертов, очень похож на Виктора Игнатьева.

«В настоящее время деятельность тренеров не регламентирована документами или нормативными актами. Однако если подтвердится, что Игнатьев работает в клубе КХЛ, он не сможет продолжать работать в сборной Латвии», — заявил глава ЛФХ. Плявейс добавил, что ему до сих пор мне не удалось связаться с Игнатьевым.

52-летний Виктор Игнатьев в прошлом сезоне работал в клубе КХЛ «Металлург» из Магнитогорска. В сезоне-2019/20 бывший хоккеист рижского происхождения был помощником главного тренера пекинского фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар».

За свою карьеру Игнатьев также сыграл 12 матчей в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» Национальной хоккейной лиги.