Джакарта, 19 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Си Цзиньпин приезжает. Президент Путин также сказал мне, что приедет», — заявил Джоко Видодо в интервью.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос журналистов о визите на Бали и участии в саммите.

Представитель Кремля отказался комментировать эту новость, но другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин планирует лично присутствовать на саммите G20.

Это первый раз, когда Джоко Видодо подтвердил планы Си Цзиньпина и Путина принять участие во встрече. Эта новость появилась после того, как Путин и Джоко Видодо поговорили по телефону в четверг, 18 августа.