Токио, 19 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Три ведущих банка Японии вместе с государством решили создать фонд для финансирования проектов, направленных на снижение выбросов углекислого газа, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, в создании фонда примут участие банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho. С государственной стороны создавать фонд будет правительственный банк Японии и японский минфин. При этом власти Японии намерены сразу вложить в него до 20 млрд иен (более $147 млн).

Однако предполагается, что большее участие в финансировании фонда должны принимать частные компании и крупные корпорации. Целью фонда является выделение средств на проекты, которые позволят остановить вредные выбросы в атмосферу. Также будут вкладываться деньги в альтернативные источники энергии.

Ранее правительство Японии заявляло о намерениях прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу уже к 2050 году. Это обойдется стране в 260 трлн иен (около $2 трлн).