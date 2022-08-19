Якутск, , 07:00 — REGNUM На Восточном экономическом форуме-2022 среди прочих проектов Якутии будут представлены планы по строительству моста через реку Лена из Якутска в посёлок Нижний Бестях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 августа в пресс-службе правительства республики.

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«У всех регионов есть свои важные проекты. Недавно мы были с Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным в Якутии. Глава республики Айсен Сергеевич рассказал о проекте моста через реку Лена. Мы пытаемся собрать проект, чтобы он состоялся», — отметил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Павильон Якутии на ВЭФ в этом году будет праздничным в честь 100-летия со дня образования Якутской АССР. Акцент будет сделан на развитии транспортной инфраструуктуры региона. Так, помимо Ленского моста Якутия представит на ВЭФ проекты строительства железной дороги в Магадан, грузового терминала «Нижний Бестях» и Жатайской судоверфи.

Инвесторов также ждут на месторождениях полезных ископаемых республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край ознакомит гостей Восточного экономического форума с пятью сферами развития региона. Инвесторам предложат вложиться в создание индустриального парка «Большой Камень».