Якутск, 17 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Показателем результата визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Якутск будет количество средств, которые выделят региону после. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 17 августа политолог Андрей Данилов.

Алексюнина Татьяна Проект Ленского моста

«Важно, какие финансы дадут республике после визита Мишустина. Все очень сильно надеются, что будут выделены деньги на Ленский мост, но это всё зависит от текущей экономической ситуации. В России как и во всём мире идёт экономический кризис, нефтяные и газовые доходы падают, поэтому планы строительства моста скорее всего останутся планами, к сожалению», — отметил эксперт.

Он уверен в том, что поднимать периферию страны необходимо, «потому что не только нефтью и газом богата страна, а прежде всего людьми». Дальний Восток политолог назвал стратегическим регионом в текущей ситуации.

«Нужно интегрировать регионы и вкладываться в развитие периферии, одна Москва всё не вытянет», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Якутии Михаил Мишустин посетил Якутию 15 августа. Он провёл совещание по теме предотвращения и ликвидации последствий природных ЧС, а также посетил IT-парк республики.