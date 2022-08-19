Пекин, 19 августа, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая 18 августа объявила желтое предупреждение о засухе, поскольку волны палящей жары пронеслись по обширным районам страны, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Tama66 Засуха

По данным Национального метеорологического центра, с начала июля в южных, центральных и юго-западных регионах Китая наблюдалась засуха в результате низкого количества осадков и высоких температур. Центр отметил, что засуха выше умеренного уровня в настоящее время сохраняется в некоторых районах провинций Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Чунцин, Сычуань и в Тибете.

Утверждается, что сухая погода сохранится в вышеупомянутых регионах в течение следующих трех дней. Обсерватория посоветовала этим регионам внимательно следить за метеорологическими изменениями и при необходимости производить искусственные осадки. Она также предупредила об опасности лесных пожаров.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.