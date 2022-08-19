Пекин, , 06:11 — REGNUM Бывший старший политический советник китайской провинции Ляонин Сюэ Хэн предстал перед судом в автономном районе Внутренняя Монголия по обвинению в получении взяток, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Сюэ является бывшим заместителем председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая по провинции Ляонин. Ему было предъявлено обвинение в использовании различных должностей, которые он занимал во время работы в Ляонине, для оказания помощи другим в деловых операциях, заключении проектных контрактов, продвижении по службе и других вопросах в период с 2001 по 2019 год.

По данным прокуратуры, было установлено, что Сюэ принял деньги и товары на сумму более 135 млн юаней (около $20 млн) либо сам, либо через своих родственников в период с 2005 по 2021 год. В своем последнем заявлении Сюэ признал себя виновным и выразил раскаяние. Приговор будет объявлено в надлежащее время.