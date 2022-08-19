Гонконг, Китай, 19 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Двадцать девять обвиняемых, в том числе антикитайские активисты Бенни Тай, Джошуа Вонг и Элвин Юнг, признали себя виновными в заговоре с целью свержения государственной власти по делу о национальной безопасности, слушаемому в суде Гонконга, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

(сс) Studio Incendo Протест в Гонконге

Дело было рассмотрено в магистратских судах Западного Коулуна 18 августа и будет передано в Высокий суд Специального административного района (САР) Гонконг для вынесения приговора. Подсудимым было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью свержения государственной власти.

Утверждается, что в период с 1 июля 2020 года по 7 января 2021 года они вступили в сговор с целью свержения государственной власти путем организации, планирования, совершения или участия в совершении действий, которые серьезно мешали, препятствовали или срывали исполнение функций правительства САР путем угрозы применения силы или других незаконных средств.