Пекин, 19 августа, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Наиболее важными странами и регионами в глобальных цепочках поставок полупроводников являются не альянс «Chip 4», а «Chip 5», поскольку Китай из этого списка исключить невозможно, так как он является центром производства полупроводников, заявил недавно посол Китая в Южной Корее Син Хаймин в интервью южнокорейскому Channel A, передает 18 августа газета Global Times.

DennisM2 Samsung

Когда его попросили прокомментировать меры США по созданию эксклюзивного альянса по производству микросхем со своими азиатскими союзниками, включая Южную Корею, Син сказал, что, хотя США освоили передовые полупроводниковые технологии, Китай также является важным рынком и крупным производителем полупроводниковой продукции.

«Хотя мы считаем, что Южная Корея не намерена атаковать Китай, мы должны по-прежнему сомневаться в том, что это делают некоторые другие страны», — отметил он.

Далее Син сказал, что будь то производство полупроводников, торговля или инвестиции, все должно основываться на рыночных правилах и добровольном выборе предприятий, а не на создании эксклюзивных узких кругов.

В последние дни США наращивают усилия по нанесению ущерба полупроводниковой промышленности Китая, привлекая своих азиатских союзников. Создание эксклюзивного альянса по производству микросхем — это один из методов, и он вызывает широко распространенные предположения о том, как Южная Корея, рынок, который глубоко интегрирован в китайские цепочки поставок полупроводников и в значительной степени извлек из этого выгоду, отреагирует на призыв США.

Некоторые сигналы показывают, что южнокорейская сторона может в какой-то степени координировать свои действия с США. Недавно, по сообщениям СМИ, наследник южнокорейского производственного конгломерата Samsung Ли Джэ Ён, который был осужден за взяточничество и растрату в 2017 году, был помилован президентом.

Некоторые китайские эксперты отметили, что весьма возможно, что США оказали некоторое давление на Южную Корею, чтобы добиться помилования Ли, а возвращение Ли к руководству Samsung должно означать, что Южная Корея и США могут наладить более тесное сотрудничество в полупроводниковом секторе. Син сказал, что Китай и Южная Корея сформировали глубоко интегрированные производственные отношения на основе долгосрочного партнерства, и оба они являются важными звеньями в глобальных цепочках поставок полупроводников.