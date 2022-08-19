Берлин, , 05:07 — REGNUM Бомба времён Второй мировой войны была обезврежена специалистами в районе е Фридрихсхайн в Берлине. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в Twitter.

Турбина от бомбы в дрезденском асфальте Deutsche Fotothek‎

Уточняется, что специалисты из берлинского ведомства сняли с бомбы два детонатора и ликвидировали их на месте. Затем бомбу обезвредили и вывезли из города. После этого во Фридрихсхайне были сняты все введённые ограничения, жителям было разрешено снова вернуться в свои дома.

Отмечается, что перед началом операции по обезвреживанию боеприпаса в целях безопасности были эвакуированы 12 тыс. жителей, а местное и междугороднее движение движение было приостановлено на несколько часов. Кроме того, было закрыто воздушное пространство над районом Фридрихсхайне. В настоящее время все ограничения отменены.

Бомба весом 500 кг была обнаружена между станциями Шпрее и Осткройц в туристическом районе Берлина Фридрихсхайне. Вокруг взрывоопасного предмета установили зону безопасности радиусом 500 метров. Специалисты занимались обезвреживанием снаряда около трёх часов, остатки бомбы вывезены на полицейский полигон в Грюневальде.

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