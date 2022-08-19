Джакарта, 19 августа, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Саммит G20, который состоится в ноябре на Бали, планирует посетить президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал 19 августа глава Индонезии Джоко Видодо в беседе с агентством Bloomberg.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

«Президент Путин сказал мне, что он приедет», — уточнил индонезийский лидер. Кроме того, Видодо сообщил и о намерении главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20.

Глава Индонезии отметил, что между лидерами крупных стран должно быть достаточно пространства для диалога.

Агентство указывает, что в МИД КНР не ответили на просьбу прокомментировать информацию о возможном участии главы КНР в саммите G20 на Бали. При этом уточняется, что Си Цзиньпин не выезжал за пределы КНР с 2020 года.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре главы России Путина и главы Индонезии Видодо. Обсуждался вопрос продовольственной безопасности, но была затронута тема подготовки к саммиту G20, который состоится 15–16 ноября в Индонезии.

Стоит отметить, что США, Канада и ещё несколько стран Запада предлагали исключить Россию из «Двадцатки», но с этим не согласились другие государства-участники. Индонезия как страна-председатель саммита объявила о решении не допустить раскола между государствами G20. Приглашение принять участие в саммите было направлено президенту России Путину, а также, в порядке компромисса, была приглашена в качестве гостя Украина, не входящая в G20.