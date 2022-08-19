Мехико, 19 августа, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Исчезновение 43 студентов педагогического колледжа имени Рауля Исидро Бургоса в городе Игуала в мексиканском штате Герреро в 2014 году является государственным преступлением. Об этом сказано 18 августа в предварительном отчёте МВД Мексики, который представлял замглавы МВД Алехандро Энсинас, трансляция шла в социальных сетях.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Энсинас уточнил, что расследование по делу не закрыто, исчезновение 43 студентов колледжа, произошедшее в ночь на 27 сентября 2014 года признано государственным преступлением, к которому причастны участники преступной группы Guerreros Unidos («Объединённые воины»), а также сотрудники различных мексиканских государственных учреждений.

Энсинас указал, что специалисты не нашли никаких свидетельств того, что кто-то из пропавших студентов мог выжить. Показания свидетелей и все собранные материалы по данному делу подтверждают, что все студенты были убиты. Также представитель МВД, возглавляющий комиссию, следящую за расследованием дела о пропавших студентах, отметил, что за прошедшее со дня исчезновения учащихся колледжа время исчезли, скончались, либо были убиты 26 ключевых свидетелей по данному делу, — это члены преступных группировок, их близкие и непосредственные участники событий.

Напомним, 43 студента педагогического колледжа пропали в 2014 году в сентябре, когда они на автобусах направлялись в Мехико. Согласно официальным данным, студенты передвигались на угнанных автобусах и их перехватила местная полиция. Следствие пришло к выводу, что полицейские передали студентов местному картелю, после чего, вероятнее всего, молодые люди были убиты в разных местах.

На сегодняшний день были установлены места захоронения только троих из пропавших студентов. В ноябре 2014 года было найдено захоронение 20 человек, как предполагается, это могут быть останки пропавших студентов, но до сих пор официального подтверждения этой информации нет.