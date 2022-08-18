Нижний Новгород, 19 августа, 2022, 00:09 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Приволжском федеральном округе выявили около 4,8 тыс. нарушений закона в сфере занятости населения. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по ПФО.

Permkrai.ru Рынок труда

К административной и дисциплинарной ответственности за данные нарушения привлечено более 2 тыс. должностных лиц. По заявлениям, которые направили в суды прокуроры в интересах граждан, общий объем удовлетворенных исковых требований составил 535 тыс. рублей.

В частности, в Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Пензенской областях выявили факты несвоевременного проведения ревизии нормативных актов в сфере занятости, из-за чего заявителям приходилось предоставлять излишние документы либо круг получателей госуслуг ограничивался.

В Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях выявлены и пресечены факты неправильного определения срока назначения пособий гражданам предпенсионного возраста, который должен составлять 12 месяцев.

В Саратовской области гражданину предпенсионного возраста произведен перерасчет пособия на сумму 59,4 тыс. рублей, поскольку в службе занятости не учли, что в предшествующие подаче заявления 12 месяцев гражданин работал, это должно было сказаться на размере пособия.

В Удмуртии, Нижегородской области и Пермском крае прокуроры отреагировали на случаи направления граждан для трудоустройства на неактуальные вакансии, либо не учитывалось состояние здоровья граждан. К примеру, служба занятости Воткинска направила инвалида с противопоказанием к вредным и опасным работам и движущим механизмам для трудоустройства на должность станочника деревообрабатывающих станков.

В сфере квотирования рабочих мест для инвалидов нарушения были выявлены в Татарии, Пермском крае, Оренбургской и Самарской областях.

Читайте также: Минтруд РФ прогнозирует пик роста напряжённости на рынке труда

Как сообщало ИА REGNUM, пик роста напряженности на рынке труда в России может произойти в конце 2022 — начале 2023 года. Такой прогноз даёт Минтруд. Уточняется, что смещение пика роста напряженности на рынке труда произойдет с учетом изменения ситуации с занятостью населения в условиях введения внешнего санкционного давления.

Глава Минтруда России Антон Котяков полагает, что уровень безработицы по итогам 2022 года в России будет таким же, как в 2021 году.

Читайте также: Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России