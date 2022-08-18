Сыктывкар, 18 августа, 2022, 22:41 — ИА Регнум. За двое суток площадь лесных пожаров в Коми выросла почти в 1,5 раза — до 4,908 тысяч га, сообщает региональная информационно-аналитическая система «Лесные пожары».

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

Всего в республике действуют 16 лесных пожаров, большинство из них — в Княжпогостском и Удорском районах. На пожарах работают 383 человека и семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 17,7%