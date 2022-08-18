Москва, , 08:21 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 17,7% (на 16 190 га) и, по данным на утро 18 августа, составляет 75 119 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 17 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади… 20 366 га. На 00:00 мск 18 августа на территории РФ действовало 54 лесных пожара на площади… 75 119 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2716 человек, 470 единиц техники и 28 самолётов и вертолётов. Ещё 69 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (65 720 га), в Коми (4907 га) и в Нижегородской области (3300 га).

По данным на утро 17 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 91 309 га.

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