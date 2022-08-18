, 22:38 — REGNUM Партии правой итальянской коалиции могут рассчитывать на 48% голосов на предстоящих парламентских выборах, таковы опубликованные 18 августа итоги опроса EMG.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Отрыв от леволибералов составляет 16,5%. Социологи отмечают, что еще две недели назад этот показатель составлял 6,5%.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.