Новый Орлеан, США, , 09:27 — REGNUM Фонд американского актёра Брэда Питта выплатит жителям Нового Орлеана $20,5 млн. Об этом 18 августа сообщило издание The Washington Post.

Брэд Питт в роли Миллса Цитата из к/ф «Семь». Реж. Дэвид Финчер. 1995. США

По данным источника, в 2007 году фонд Питта построил 150 домов в Новом Орлеане (США), пострадавшем от урагана «Катрина». Спустя несколько лет жильцы начали жаловаться на низкое качество построек, вследствие чего обратились в суд. Теперь организацию актёра обязали выплатить 107 жильцам по $25 тыс. в качестве компенсации.

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