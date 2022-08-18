Москва, 18 августа, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту природного пожара в Спасском районе Рязанской области возбудило МЧС России, сообщили 18 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Установлено, что природный пожар начался 7 августа на территории Кудомского участкового лесничества. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём или иными источниками повышенной опасности неустановленного лица.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары охватили несколько муниципальных районов Рязанской области. Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха.