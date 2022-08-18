Орел, 18 августа, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» в Болхове возбудили следственные органы, сообщил 18 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин. Дело возбуждено по статье о халатности по постановлению прокуратуры Орловской области.

Пресс-служба СУ СКР по Орловской области Обрушение крыши в Болхове

Как предварительно установлено№ 13 августа в Болхове Орловской области произошло полное обрушение крыши спортзала филиала техникума, общая площадь обрушения составила около 200 квадратных метров.

«Должностные лица техникума не осуществляли контроль за надлежащим состоянием здания, не проводили обследование на предмет необходимости капитального ремонта здания, проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания в департамент образования Орловской области не направляли», — уточнили в СК.

По данным следователей, бездействие должностных лиц учебного учреждения и департамента образования повлекло обрушение крыши и причинение ущерба в размере более 1,5 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что по факту обрушения крыши проводится проверка. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия по поручению прокурора Орловской области выезжал прокурор Болховского района. К обследованию здания привлечены специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

В ходе проверки прокуроры пришли к выводу, что при приёмке учебных заведений к учебному году осмотр здания, проводившийся в начале августа, проводился без изучения конструктивных оставляющих. При этом приказ о приемке учебного заведения к учебному году не подписан.

По факту ненадлежащего осуществления приемки к новому учебному году прокуратурой Болховского района внесено представление директору БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Также первый зампрокурора внёс представление руководителю Департамента образования Орловской области. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле органов прокуратуры. Также на контроле в прокуратуре находятся ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области.