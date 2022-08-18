Орловский СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли техникума
Орел, 18 августа, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» в Болхове возбудили следственные органы, сообщил 18 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин. Дело возбуждено по статье о халатности по постановлению прокуратуры Орловской области.
Как предварительно установлено№ 13 августа в Болхове Орловской области произошло полное обрушение крыши спортзала филиала техникума, общая площадь обрушения составила около 200 квадратных метров.
По данным следователей, бездействие должностных лиц учебного учреждения и департамента образования повлекло обрушение крыши и причинение ущерба в размере более 1,5 млн рублей.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что по факту обрушения крыши проводится проверка. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия по поручению прокурора Орловской области выезжал прокурор Болховского района. К обследованию здания привлечены специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.
В ходе проверки прокуроры пришли к выводу, что при приёмке учебных заведений к учебному году осмотр здания, проводившийся в начале августа, проводился без изучения конструктивных оставляющих. При этом приказ о приемке учебного заведения к учебному году не подписан.
По факту ненадлежащего осуществления приемки к новому учебному году прокуратурой Болховского района внесено представление директору БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Также первый зампрокурора внёс представление руководителю Департамента образования Орловской области. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле органов прокуратуры. Также на контроле в прокуратуре находятся ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области.