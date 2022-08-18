Бухарест, , 22:08 — REGNUM С 1 сентября в столице Румынии более двух тысяч детей не смогут пойти в детские сады из-за отсутствия мест в этих государственных дошкольных учреждениях. Об этом 18 августа сообщает румынский информационный портал HotNews.

Детские сады и ясли - нашим детям! Советский плакат

По словам аналитиков, сложившаяся ситуация является наиболее критической в новейшей истории страны. В течение последних десяти лет в румынской столице не было построено ни единого детсада, а многие действующие здания требуют немедленного капитального ремонта.

Напомним, в Румынии сейчас работа дошкольных заведений полностью контролируется государством. Частные детсады и ясли в стране непопулярны, и многие родители не могут позволить себе оплачивать их услуги.

Ранее бухарестский примар (мэр) Никушор Дан пообещал «решить демографическую проблему в городе в частности и в стране в целом».

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