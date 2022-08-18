София, 18 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Число украинских переселенцев, официально трудоустроенных в Болгарии, составляет около семи тысяч. Об этом 18 августа со ссылкой на данные болгарского правительства сообщает БНР.

Рабочие

Согласно официальной информации, из них 56% работает в торговле, еще 25% задействовано в гостиничной сфере. По словам заместителя министра туризма Болгарии Ирины Георгиевой, «в дальнейшем мы надеемся увеличить количество трудоустроенных украинцев в рамках специальной программы».

При этом в минсоцполитики Болгарии отметили, что большинство украинских переселенцев не желают устраиваться на официальную работу в этой балканской стране.

«По всей видимости, это связано с относительно высокими суммами социальной помощи, выплачиваемой болгарскими властями этой категории граждан, — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в ведомстве. — Нашей стране необходима принципиально иная политика в этой сфере».

Напомним, в данный момент статус беженцев в Болгарии получили 155 тысяч украинцев.