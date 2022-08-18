Екатеринбург, 18 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Свердловской области для участия в выборах зарегистрированы 95,61% кандидатов. Об этом сообщает региональный департамент информполитики со ссылкой на данные Центра общественного наблюдения.

uglowp Выборы

Цифры прозвучали на заседании круглого стола в областной Общественой палате. Данные для исследования взяли из системы ГАС «Выборы». Всего были выдвинуты 2449 кандидатов. Из них 103 либо добровольно снялись, либо не предоставили дальнейших документов. В процессе регистрации участвовали 2346 человек, а зарегистрированными оказались 2243.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 11 сентября. В первую очередь жителям Свердловской области предстоит избирать губернатора, на место которого претендуют пять человек.