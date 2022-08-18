Москва, 18 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что трудности в выполнении программ в судостроении связаны прежде всего с отказом иностранных партнёров выполнять свои обязательства, в частности, поставлять компоненты. Об этом глава государства заявил сегодня, 18 августа, на совещании по судостроению.

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«В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна: она в невыполнении зарубежными партнёрами своих обязательств, причём ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что аналогичные сложности есть и в других отраслях российской экономики. Он подчеркнул, что власть совместно с бизнесом договорились принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков.