Бухарест, , 18:17 — REGNUM Власти Румынии заявили о рекордном в новейшей истории страны падении объемов импорта природного газа. Об этом 18 августа сообщает румынский портал Profit. ro.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Они считают, что сложившаяся ситуация вызвана разрывом основных связей крупнейшего румынского газового распределителя — Transgaz с российским концерном Газпром.

Согласно официальной информации, только 18 августа в Румынию через Венгрию поступило на три миллиона кубометров голубого топлива меньше, чем за предыдущие сутки.

В румынском правительстве не комментируют эти данные. Предполагается, что в ближайшее время правительство страны соберется на экстренное заседание для обсуждения вопроса о восстановлении полноценной подачи газа.

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