МИД РФ направил ноту протеста в МИД Эстонии из-за сноса Т-34 в Нарве
Москва, 18 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту протеста в МИД Эстонии в связи с действия эстонских властей по сносу памятника-танка Т-34 в Нарве, установленного в честь победы над нацизмом. Об этом сегодня, 18 августа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России И. Нечаев.
На брифинге Нечаеву был задан вопрос относительно ситуации с памятником-танком Т-34, который был демонтирован в Нарве эстонскими властями.
Также он обратил внимание на репрессивный характере эстонского государства, власти которого грозили жителям Нарвы, выступившим в защиту памятника, различными карами, в том числе аннулированием вида на жительство. Представитель МИД РФ отметил, что обстановка в Нарве «накалена до предела» и оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства.
Вместе с тем Нечаев посетовал, что находящийся теперь в Музее военной истории легендарный Т-34 будет использоваться Таллином в духе концепции «советской оккупации».