Волгоград, , 17:55 — REGNUM Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело в отношении вице-мэра Владимира Сидоренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Органами предварительного следствия чиновник обвинялся в служебном подлоге — Сидоренко в 2020 году подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, который фактически не возводился.

Адвокат подсудимого на суде подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Государственный обвинитель возражать не стал.

Суд установил, что преступление, инкриминируемое чиновнику, относится к категории небольшой тяжести и на основании материалов дела удовлетворил заявленное ходатайство.