Энергодар, Украина, , 17:31 — REGNUM Власти Запорожской области намерены организовать прямую трансляцию происходящего на Запорожской АЭС и в её окрестностях с помощью беспилотных летательных аппаратов, чтобы фиксировать все провокации украинского режима. Об этом сегодня, 18 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции — она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли ни к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки дляРосгвардиии наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн», — сообщил Рогов в эфире «Соловьев Live».

Напомним, что преступный украинский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил, из тяжелой артиллерии и РСЗО, создавая тем самым угрозу ядерной катастрофы.

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Минобороны РФ заявило, что киевский режим готов масштабную провокацию на Запорожской АЭС.