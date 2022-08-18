Екатеринбург, 18 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилось в 20 раз. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Dave Hogg Пожар

Так, специалисты Уральской авиалесоохраны ликвидировали крупный пожар в труднодоступном районе на территории Ивдельского лесничества. С огнём они боролись более десяти дней.

Всего к 10:00 18 августа в регионе было шесть природных пожаров. Общая их площадь составляла 22 гектара.