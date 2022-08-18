Москва, 18 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Лётчики-наблюдатели прибыли в Рязанскую область для координации работы по тушению лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе Авиалесоохраны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Четыре лётчика федерального, Тюменского и Ханты-Мансийского подразделения Авиалесоохраны будут обеспечивать взаимодействия между «землей» и «воздухом». Специалисты находятся в составе экипажей самолётов и вертолётов МЧС России, участвующих в тушении природных пожаров.

Решение принято федеральным штабом по координации деятельности по тушению лесных пожаров.