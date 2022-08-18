Москва, , 16:16 — REGNUM Численность самозанятых в России продолжит расти, но правительство РФ могло бы ускорить этот процесс, если бы разработало меры по их льготному кредитованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Можно смело предположить, что численность самозанятых продолжит расти, — сказал он. — Однако самозанятые сталкиваются с теми же проблемами, что и бизнес на УСН или ОСНО. Трудности в получении кредитов по льготной ставке, высокие издержки в том числе и из-за роста цен на энергоносители, ухудшение инвестиционного климата. Правительству необходимо разрабатывать меры по льготному кредитованию, дебюрократизации в оформлении лицензий, договоров и т.п. Что оно и делает, правда, с переменным успехом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, насколько полезным режим самозанятых оказался для российских предпринимателей.

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