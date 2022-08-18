Москва, 18 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,86%, до 59,01 рубля. Евро теряет 3%, откатываясь до 59,81 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Евро на мировом рынке вновь слабеет к доллару на фоне нового рекорда по инфляции в еврозоне. Рубль продолжает укрепляться на фоне продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода.

Пробитие поддержки на уровне 60 рублей за доллар привело к ускорению продаж. Дополнительным стимулом для покупок в рубле выступает возобновление роста цен на сырьевых рынках.

Тем не менее, движение вряд ли будет продолжительным — твердое намерение министерств экономического блока ослабить рубль сохраняется.

Поэтому можно ожидать новых словесных интервенций и более энергичных действий для того, чтобы вернуть курс в район 70 рублей за доллар», — предполагает эксперт.

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